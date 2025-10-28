Bullrich anticipa consensos selectivos y más polarización en el Congreso

La ministra de Seguridad Nacional y senadora electa por la Capital Federal, Patricia Bullrich, aseguró que el Gobierno abrirá una etapa de diálogo con gobernadores y referentes opositores, aunque aclaró que no incluirá a quienes “tienen la cabeza formateada en el kirchnerismo”. La definición, pronunciada con tono exultante tras los comicios, marcó un límite explícito en la convocatoria oficialista.

La senadora electa por La Libertad Avanza (LLA) destacó el clima favorable que, según dijo, se percibía en las calles en las últimas semanas. En ese marco, afirmó que el electorado entendió que el país está “a mitad de camino” de las transformaciones y rechazó con su voto a quienes “quieren hacer que volvamos para atrás”.

De cara al nuevo Congreso, Bullrich anticipó que LLA contará con mayor peso legislativo y buscará acuerdos con sectores “no kirchneristas” para avanzar en leyes que reduzcan el costo país. Sin embargo, la exclusión explícita de una parte de la oposición relativiza el alcance de ese llamado al consenso y deja en evidencia que el oficialismo apuesta a un diálogo selectivo, más orientado a consolidar su base que a construir puentes amplios.

Finalmente, la ministra relativizó la discusión sobre su sucesión en Seguridad, al remarcar que lo importante será mantener la misma línea de gestión. El mensaje, en definitiva, refuerza la idea de continuidad en el estilo de orden y control, aunque sin despejar las dudas sobre la capacidad real del Gobierno para ampliar consensos en un escenario político fragmentado.