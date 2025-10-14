Bullrich anunció más controles en la hidrovía

La ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, anunció el Plan Paraná para intensificar los controles sobre la hidrovía Paraguay-Paraná. El acto se llevó a cabo en la Isla del Cerrito, un lugar en el Chaco donde, según la candidata de La Libertad Avanza (LLA) en CABA, “permanentemente tenemos un intento de bandas de entrar droga”.

“Se trata de una zona que hace mucho estamos controlando pero decidimos intensificarlo con más atención, más fuerzas, y conjuntamente con la provincia de Chacho y Corrientes. Es un plan integral de control de la Hidrovía”, explicó la funcionaria.