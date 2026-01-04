Bullrich cruzó a Larreta: “Tibio”

La senadora nacional de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, salió duro al cruce contra su excompañero del PRO, Horacio Rodríguez Larreta, por la crisis en Venezuela. En este sentido, acusó al actual legislador porteño de “tibio” y de coincidir con “el kirchnerismo”.

Larreta calificó a Maduro de “dictador sanguinario” y que “es muy buenos para los venezolanos que no esté más”. Sin embargo, denunció la violación de soberanía y calificó el ataque de “antecedente peligroso”.

Bullrich respondió ese posteo y afirmó: “Dios, qué tibio. ¿Cómo se siente coincidir con el kirchnerismo, Horacio?”.