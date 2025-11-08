Bullrich le disputa poder a Villarruel en el Senado

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, será jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza (LLA), según confirmó la propia funcionaria. “Muchas gracias por confiar en mí para encabezar el bloque de LLA en el Senado. Se vienen reformas muy importantes para los argentinos y voy dejar todo para lograr los cambios que el país necesita”, expresó la senadora electa en X.

De esta manera, Bullrich conducirá desde el 10 de diciembre un bloque de 20 senadores. Tendrá la ardua tarea de consensuar con 9 senadores de la UCR, 4 del PRO y con los provinciales de Santa Cruz, Misiones, Corrientes, Córdoba y Chubut para alcanzar el quórum de 37 y sancionar leyes.

A su vez, deberá convivir con la presidente de la Cámara Alta y vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel. Desde hace tiempo que la compañera de fórmula de Milei confronta públicamente con el oficialismo. Durante el último episodio, se diferenció del Ejecutivo y aseguró que “no robo”.

En Instagram, seguidores de LLA la trataron de “traidora”, a lo que Villarruel contestó: “No robo, laburo mucho y con responsabilidad”. Entre tantas otras respuestas, también remarcó su distanciamiento con la Gobierno nacional al manifestar que “solo hace falta ver las listas llenas de peronistas” que se presentaron en las últimas elecciones legislativas nacionales y agregó: “No están preparados para esta charla”.