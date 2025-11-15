Buscan frenar la privatización de centrales nucleares
Presentaron la primera cautelar para frenar la privatización de Nucleoeléctrica Argentina.
La diputada nacional de Unión por la Patria, Gabriela Estévez, presentó la primera cautelar para frenar la privatización de Nucleoeléctrica Argentina.
El pedido, que busca anular el decreto 695/2025, fue elevado ante el Juzgado Federal N° 3 de Córdoba. El argumento utilizado es que la disposición fue publicada con los plazos vencidos para la delegación de facultades establecida en la Ley de Bases.