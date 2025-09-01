Buscan interpelar a Karina en Diputados

La oposición en Diputados iniciará este martes una ofensiva coordinada para lograr la interpelación Karina Milei por su mención en los audios de Spagnuolo.

La estrategia opositora se activará en las comisiones de Salud y Discapacidad, presididas por el peronismo, donde se tratarán los pedidos de citación. Sin embargo, el camino de los proyectos está bloqueado, ya que la comisión cabecera es la de Asuntos Constitucionales, controlada por LLA.

Ante este panorama, la oposición planea recurrir a una herramienta que ya le dio resultados: buscar una votación en el pleno de la Cámara para emplazar a la comisión y forzarla a tratar los expedientes.