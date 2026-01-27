Cambios en el Renaper: el Gobierno reemplaza a su director en una semana marcada por renuncias

El Gobierno nacional aceptó la renuncia del director del Registro Nacional de las Personas (Renaper), Pablo Luis Santos, quien dejará su cargo a partir del 1° de febrero y será reemplazado por el abogado Diego Sebastián Pérez Lorgueilleux, según el Decreto 33/2026 publicado en el Boletín Oficial. Esta salida se da en medio de una serie de cambios en áreas sensibles del Estado y se inscribe en lo que algunos analistas caracterizan como una “sangría” de funcionarios dentro de la administración de turno.

El Renaper, organismo descentralizado encargado de la documentación de las personas en Argentina, es una pieza clave para la identidad civil y registros oficiales, por lo que el cambio en su conducción genera atención en el ámbito político y administrativo. La designación de Pérez Lorgueilleux como nuevo titular se oficializó junto con agradecimientos por los servicios prestados por Santos, en un contexto donde el Gobierno ha venido aceptando renuncias y promoviendo designaciones a gran ritmo.

La salida de Santos se suma a otras renuncias y reacomodos recientes en el gabinete y organismos estatales, incluyendo la Unidad de Información Financiera (UIF), la Secretaría de Transporte y entidades como Enargas, entre otros cargos que han experimentado cambios en la última semana. Estas modificaciones se perciben como parte de una reconfiguración más amplia de equipos dentro del Poder Ejecutivo.

El hecho coincide con viajes y actividades de la conducción nacional en otras regiones, lo que ha alimentado especulaciones sobre una reorganización más profunda del gabinete en las próximas semanas. Analistas políticos evalúan si estos movimientos responden a tensiones internas, a la presión por resultados de gestión o a un intento por alinear mejor los equipos con la agenda de gobierno imperante.