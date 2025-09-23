Caputo, entre el pánico y el alivio tras el encuentro con Trump

Luis Caputo salió de la reunión de Javier Milei y Donald Trump con una mezcla de emoción y desconcierto. El ministro de Economía se mostró claramente asustado y preocupado cuando el mandatario estadounidense afirmó que Argentina “no necesitaba un rescate”, aunque luego habló de apoyo político.

Caputo no dio precisiones sobre cifras y adelantó que será el Tesoro de EE. UU. quien anuncie el paquete, aunque sí confirmó un préstamo por USD 4.000 millones del Banco Mundial. Con nervios y expectativas, el ministro celebró el salvataje del país del norte.