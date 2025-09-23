Caputo, entre el pánico y el alivio tras el encuentro con Trump
El ministro se mostró claramente preocupado cuando el mandatario estadounidense afirmó que Argentina “no necesita un rescate”.
Luis Caputo salió de la reunión de Javier Milei y Donald Trump con una mezcla de emoción y desconcierto. El ministro de Economía se mostró claramente asustado y preocupado cuando el mandatario estadounidense afirmó que Argentina “no necesitaba un rescate”, aunque luego habló de apoyo político.
Caputo no dio precisiones sobre cifras y adelantó que será el Tesoro de EE. UU. quien anuncie el paquete, aunque sí confirmó un préstamo por USD 4.000 millones del Banco Mundial. Con nervios y expectativas, el ministro celebró el salvataje del país del norte.