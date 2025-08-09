Caputo insiste con la bicicleta financiera

El dólar oficial cerró el viernes a la baja: fue la sexta jornada consecutiva de descenso, lo que acumula un retroceso significativo que genera expectativa entre los inversores. A esto se suma que operaciones financieras en dólares escalaron durante una semana a un rendimiento de casi 8% de Tasa Nominal Anual en las operaciones a dos semanas.

Como resultado, comienza a constituirse en el inicio de un nuevo ciclo de bicicleta financiera, o carry trade, alentado por la administración de Javier Milei para mantener el dólar barato y buscar por ese camino volver a bajar la inflación, que algunos analistas económicos ubican de nuevo arriba del 3% mensual.

La intención oficial aun encuentra resistencia por el predominio del proceso de dolarización de los ahorros, que ejerce una presión muy fuerte sobre el mercado oficial de cambios. Esto expone que, pese a la atractiva rentabilidad del carry trade, persiste escepticismo sobre la capacidad del equipo económico liderado por Caputo y Milei de mantener la estabilidad en medio del proceso electoral.

Cabe aclarar que la bicicleta financiera consiste en traer dólares al país, cambiarlo por pesos para invertir a tasas más altas que lo que aumenta el dólar, y, después de un tiempo, se vuelven a cambiar por dólares para fugarlos. La ganancia es jugosa y asegurada si el tipo de cambio se mantiene estable y los pesos rinden más que otras alternativas.