Caputo niega lo evidente y blinda la dependencia

Tras la reunión entre Milei y Trump en la Casa Blanca, Luis Caputo salió a desmentir lo que había quedado claro, que el respaldo económico de Estados Unidos está atado a la continuidad del rumbo político.

El ministro habló de “confusión” y acusó al mercado de interpretar “literalmente” las palabras del republicano, como si la subordinación pudiera maquillarse con retórica. En lugar de reconocer la dependencia, el funcionario celebró un encuentro “espectacular” y redujo la condicionalidad a un malentendido. El negacionismo libertario se expresa en la insistencia por negar lo evidente. La soberanía argentina se discute en Washington y Caputo prefiere encubrirlo antes que admitirlo