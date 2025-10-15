Cristina le respondió a Trump: “¡Argentinos, ya saben lo que hay que hacer!”

Cristina Kirchner reaccionó en redes sociales a la advertencia de Donald Trump, quien condicionó la ayuda económica a la continuidad de Javier Milei. La exmandataria publicó un mensaje en X con un tono desafiante: “¡Argentinos, ya saben lo que hay que hacer!”.

Desde allí, la exmandataria acusó al Gobierno libertario de someter la política nacional a los dictados de Washington y de renunciar a la soberanía. Su intervención, a menos de dos semanas de las elecciones, busca transformar la injerencia extranjera en un llamado a defender la autonomía argentina y a exponer la sumisión del oficialismo.