Gobernadores de Provincias Unidas respaldaron la candidatura de Lousteau

Los seis gobernadores que integran el armado federal “Provincias Unidas” confirmaron su presencia en el acto que encabezará Martín Lousteau, candidato a diputado nacional, junto a la postulante al Senado Graciela Ocaña. El encuentro se realizará hoy en el estadio de Obras Sanitarias, bajo la convocatoria del espacio Ciudadanos Unidos, y buscará enviar una señal política a diez días de las elecciones legislativas nacionales.

Los mandatarios Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Martín Llaryora (Córdoba), Gustavo Valdés (Corrientes), Carlos Sadir (Jujuy), Claudio Vidal (Santa Cruz) y Nacho Torres (Chubut) acompañarán a Lousteau y expondrán en un conversatorio sobre el surgimiento de una tercera vía. Según adelantaron, el objetivo es consolidar “una alternativa robusta nacida desde las provincias productivas”, capaz de disputar el escenario polarizado entre La Libertad Avanza y Fuerza Patria.

También participarán Florencio Randazzo, primer candidato a diputado por Buenos Aires, y el exgobernador cordobés Juan Schiaretti, quienes ratificarán el compromiso con la construcción de un bloque legislativo que exprese los intereses del interior.

La cumbre se da en la recta final hacia los comicios del 26 de octubre. Con este gesto, los gobernadores de Provincias Unidas buscan mostrar cohesión, proyectar un frente estable y perfilar un liderazgo nacional de cara a 2027.