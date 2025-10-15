Larroque acusó a Milei de liderar un “gobierno fantasma”

El ministro de Desarrollo bonaerense, Andrés “Cuervo” Larroque, celebró la realización de las finales de los Juegos Bonaerenses 2025 en Mar del Plata y reivindicó la decisión del gobernador Axel Kicillof de sostener políticas públicas en medio del ajuste nacional. El funcionario destacó la magnitud del evento, que reúne a más de 100 mil adultos mayores y a casi un 30% de la población estudiantil secundaria en más de cien disciplinas, y subrayó: “duplicamos los participantes de hace diez años, incluso durante el gobierno del presidente Milei, en medio de un ahogo financiero para la provincia”.

En esa línea, Larroque lanzó duras críticas al líder libertario, a quien acusó de encabezar un “gobierno fantasma que no gestiona” y de actuar “como una fuerza de ocupación más que como representante del pueblo argentino”. Según el ministro, la administración nacional solo ha ofrecido “arrebatos, shows y episodios bochornosos”, sin mostrar “dinámica ni mímica de gestión”.

El funcionario bonaerense también resaltó el impacto económico y social de los Juegos en Mar del Plata: “Son 30 mil finalistas que llegan a la ciudad, pero además vienen sus familias y acompañantes. Esto representa un movimiento muy importante para la hotelería y el comercio local, justo en una época de baja temporada”.

Finalmente, Larroque reivindicó el sentido social de la competencia: “El deporte es una escuela de comunidad. Muchos chicos y chicas conocen el mar gracias a esta política pública. Los Juegos Bonaerenses no se manchan”.