Caputo renovó deuda a tasas altas

El Tesoro logró un buen resultado en la primera licitación de deuda en pesos de febrero: colocó $9,02 billones, lo que implica un nivel de renovación del 123% en relación con los vencimientos del período.

No obstante, por la renovación debió pagar tasas anuales de casi 40%. Además, por la falta de expectativa y de credibilidad del Gobierno, el mercado elige los títulos a más corto plazo, en este caso con vencimiento a 17 de abril.

Esto se dio en medio de la continuidad de la política del Banco Central de acumular reservas: compró 214 millones de dólares, por lo que suma 1.906 millones en el año.