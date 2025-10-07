Caputo se reunió con Bessent mientras interviene sobre el dólar

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, usó sus redes sociales para darle la bienvenida al ministro de Economía, Luis Caputo, y a su comitiva, durante su primer encuentro celebrado en Washington.

El funcionario de Trump adelantó que durante su estadía “continuaremos nuestras productivas discusiones sobre las diversas opciones que el Tesoro tiene preparadas para apoyar las fuertes políticas de Argentina”.

En paralelo, pese al pedido del Fondo Monetario Internacional (FMI) de acumular reservas, el Tesoro continuó con la intervención sobre el dólar.

Según fuentes del mercado, el Tesoro volvió a vender, con un total aproximado de 400 millones de dólares. De esta manera, en las últimas cuatro jornadas el Tesoro ya habría perdido 1.350 millones de los 2.228 millones de dólares conseguidos bajo el régimen de retenciones cero, informaron operadores del sector cambiario. Esto significa que se desprendió del 60% de lo conseguido por la liquidación extraordinaria.