Caputo volvió a subir los encajes

El Gobierno elevó otra vez los encajes bancarios para asegurarse que este miércoles, tras la licitación para renovar $13,7 billones, quedará la menor cantidad de pesos posibles sin colocar.

El Banco Central dispuso que los encajes se eleven 2% desde este martes y 3,5% desde el lunes 1 de septiembre, monto que podrá ser integrado por los títulos que se subastarán.

La puja con los bancos se desató desde la eliminación de las LEFI. Desde entonces, Caputo busca que los bancos manejen su liquidez comprando títulos de más largo plazo. Para el gobierno es clave que no queden pesos por fuera que puedan presionar sobre el dólar.