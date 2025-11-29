Carbap criticó el presupuesto y la ampliación del Banco Provincia

La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) cuestionó que el Presupuesto 2026 prioriza más cargos, estructuras y gasto político.

La entidad advirtió que los acuerdos para aprobar la Ley Fiscal Impositiva, el endeudamiento provincial y la ampliación del directorio del Banco Provincia —que pasaría de ocho a doce miembros— responden a intereses partidarios antes que a criterios de austeridad o equilibrio fiscal.

Según Carbap, el proyecto no incluye un plan serio de ordenamiento del Estado ni una revisión real de los gastos provinciales y municipales. Señala que la Provincia mantiene una presión impositiva creciente mientras deja de lado medidas para mejorar la eficiencia y reducir estructuras innecesarias. La crítica ocurre en un contexto de disputas previas, como el Impuesto Inmobiliario Rural o la situación del Puerto de Quequén.

Desde el Gobierno bonaerense respondieron que el esquema fiscal busca sostener servicios esenciales. El ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, sostuvo que la actualización del Inmobiliario Rural quedó por debajo de la inflación e incluye quita de la quinta cuota y bonificaciones, y afirmó que el Presupuesto garantiza recursos para seguridad, salud, educación, infraestructura y producción.

Rodríguez recordó que el año agropecuario estuvo atravesado por inundaciones y el cierre de frigoríficos. También cuestionó al Gobierno Nacional por el cierre del INTA, los créditos UVA con exigencias altas y la paralización de la obra del río Salado, afirmando que “hay un esquema macroeconómico muy hostil a la producción”.