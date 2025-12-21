Casi el 8% de las familias tiene problemas para pagar sus deudas

Según el informe de bancos del Banco Central, la morosidad en préstamos personales y tarjetas de crédito alcanzó los niveles más altos desde 2011. Los préstamos personales registraron una tasa de incumplimiento de 9,9% y las tarjetas llegaron a 7%, reflejando el uso del crédito para gastos corrientes. La irregularidad del crédito al sector privado trepó a 4,5% de la cartera total, con un coeficiente de mora de 7,8% en hogares y de 1,9% en empresas.

El deterioro se dio en un contexto de expansión del financiamiento, con un saldo real del crédito en pesos que creció 0,9% mensual y 38,7% interanual, mientras los depósitos en moneda nacional retrocedieron 4,5% en términos reales. Pese a la tensión, los bancos todavía cuentan con márgenes de resguardo. Las previsiones alcanzan para cubrir la totalidad de los créditos en problemas y la liquidez se mantiene en niveles elevados tanto en pesos como en moneda extranjera.

A pesar del respaldo bancario, la brecha entre crédito disponible y capacidad de repago comienza a reflejarse en los balances de las entidades financieras y expone el límite de un modelo que sostiene el consumo a costa de mayor endeudamiento.