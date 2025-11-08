Caso Andis: la defensa de Spagnuolo asegura que los audios son falsos

La causa Andis volvió a escena en la Cámara Federal, donde los jueces de la Sala II escucharon los planteos de nulidad impulsados por la defensa de Diego Spagnuolo, extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad. Su abogado, Mauricio D’Alessandro, sostuvo que los audios que lo vinculan con supuestos pagos de sobornos por parte de la droguería Suizo Argentina no son auténticos. Según la estrategia defensiva, las grabaciones estarían editadas o incluso generadas con inteligencia artificial, y no corresponderían a la voz de su cliente.

El fiscal Franco Picardi rechazó esa interpretación y ratificó la validez de lo actuado hasta ahora, recordando que los audios fueron apenas el punto de partida de una investigación que se nutre de otras pruebas y permanece bajo secreto de sumario. La discusión se da en un contexto de apelaciones cruzadas, ya que tanto la defensa de Spagnuolo como la de los hermanos Kovalivker, dueños de la droguería, cuestionaron la decisión del juez Sebastián Casanello de negar la nulidad. Ahora, los camaristas Martín Irurzun, Roberto Boico y Eduardo Farah deberán resolver si confirman o revierten ese rechazo.