Nación desreguló la industria del vino

A través de la Resolución 37/2025 publicada en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional derogó 973 normas del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV). Según la disposición, el objetivo es eliminar la intervención estatal en los procesos productivos y reducir la burocracia en la industria del vino.

La decisión implica que el organismo dejará de intervenir en las etapas iniciales del proceso productivo, como la cosecha, la elaboración o el transporte, para concentrarse únicamente en el control de los productos finales embotellados y garantizar su aptitud para el consumo. Además, los controles de trazabilidad (certificación de origen, añada y varietal) pasarán a ser optativos, a elección de los productores. Cabe destacar que Argentina produce 900 millones de litros de vino por año y exporta 800 millones de dólares anuales, lo que la ubica como el quinto productor mundial.

Al respecto, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, explicó que con esta reforma “se deja atrás un régimen en el que el Estado pretendía controlar cada paso del proceso productivo para pasar a un modelo enfocado exclusivamente en garantizar la aptitud para consumo del vino”.

Según el funcionario, los productores reclamaban “sin cesar” las constantes inspecciones. “La mayoría de las bodegas no tiene problemas; ya bastantes dificultades tiene el negocio en sí mismo para que el Estado complique las cosas”, expresó.