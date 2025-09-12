Caso Libra: apuntan a los chats de Milei

La Justicia avanzó en la causa que investiga la estafa de $Libra, criptomoneda promocionada por Milei. En este sentido, el fiscal Eduardo Taiano ordenó analizar la extracción de información que se había realizado meses atrás de los celulares de Mauricio Novelli, el socio y nexo del Presidente con el mundo cripto, y del exintegrante de la Comisión Nacional de Valores, Sergio Morales.

En particular, Taiano busca comunicaciones y chats entre estos intermediarios de la criptoestafa y Milei, su hermana Karina y el impulsor del token del escándalo, Hayden Davis, entre otros.

El fiscal también hizo foco en fechas claves del proceso, como los ingresos de Novelli y Morales a Casa Rosada o el vaciamiento de las cajas de seguridad de Novelli justo después que estallara el escándalo.

Por otro lado, la comisión investigadora de $Libra en el Congreso formalizó la citación de Karina Milei para que preste declaración sobre su involucramiento en la promoción del criptoactivo para antes del 26 de octubre.