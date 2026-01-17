Causa $LIBRA: la Cámara Federal ordenó aumentar los embargos

La causa por la criptoestafa $LIBRA cumplirá un año y sigue sin definiciones claras. En este contexto, la Sala I de la Cámara Federal resolvió incrementar el valor de los embargos fijados sobre los principales imputados, y pidió al juzgado acelerar la producción de pruebas. La medida busca que las restricciones patrimoniales sean proporcionales a la responsabilidad de cada acusado, aunque se descartó un congelamiento total de bienes por considerarse excesivo.

Los embargos alcanzan al estadounidense Hayden Mark Davis, creador del token, a los empresarios Mauricio Novelli y Manuel Torrones Godoy, al exasesor de la Comisión Nacional de Valores Sergio Morales, además de familiares de Novelli y dos intermediarios vinculados a transferencias millonarias. Cabe recordar que Novelli y Torrones aparecen como nexo entre Davis y el presidente Javier Milei, también investigado junto a su hermana pero sin limitaciones patrimoniales.

El fallo cuestionó el monto inicial de $36.000.000 fijado por el juez Martínez de Giorgi y señaló que debe ajustarse a la magnitud de la maniobra, estimada en pérdidas de cientos de millones de dólares. Además, la Cámara confirmó que se presentaron nuevos querellantes en la causa y advirtió que los embargos deben revisarse cada 90 días para evitar dilaciones.

Ante este escenario, los camaristas Bruglia y Bertuzzi remarcaron que la investigación no puede seguir demorándose y que la producción de nuevas pruebas resulta necesaria y urgente para esclarecer responsabilidades y evitar que el expediente se estanque.

Con imputaciones por estafa, cohecho y tráfico de influencias, el expediente acumula pruebas diversas y se presenta como un rompecabezas que involucra a la justicia, la política y el mundo financiero.