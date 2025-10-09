Causa $Libra: ordenan analizar los teléfonos de Javier y Karina Milei

El fiscal federal Eduardo Taiano ordenó el peritaje de los teléfonos celulares de Javier y Karina Milei en el marco de la investigación por la megaestafa internacional con $Libra, la criptomoneda que el propio Presidente promocionó en redes sociales y que marcó el primer escándalo de magnitud en su gobierno. El objetivo es determinar si existieron comunicaciones entre los hermanos Milei y los creadores del token, entre ellos el empresario estadounidense Hayden Davis, el argentino Mauricio Novelli y el asesor financiero Manuel Terrones Godoy.

La medida alcanza también a Sergio Morales, exasesor de la Comisión Nacional de Valores, y busca reconstruir el entramado de relaciones que permitió la expansión del memecoin dentro del país.

Un peritaje que preocupa al Gobierno

El análisis incluirá todas las conversaciones y aplicaciones utilizadas en los dispositivos secuestrados el 6 de marzo, apenas veinte días después de que estallara el escándalo. WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook, X, Linkedin y los mensajes de texto serán revisados por la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal. La medida apunta a establecer si hubo coordinación directa entre los promotores del proyecto y la cúpula del Poder Ejecutivo.

Además, se ordenó el entrecruzamiento de llamadas y la geolocalización de los equipos, con el objetivo de rastrear los movimientos de Hayden Davis durante su estadía en la Argentina. La Justicia pretende determinar si el empresario mantuvo reuniones presenciales con funcionarios del Gobierno o con integrantes del entorno presidencial, algo que hasta ahora el oficialismo niega.

Una causa que nunca se apagó

La causa, que parecía haberse diluido tras el cambio de agenda política, volvió a cobrar impulso con el pedido de Taiano. En los tribunales de Comodoro Py sostienen que la información que surja del peritaje puede comprometer directamente al Presidente y a su entorno más cercano.

La posibilidad de que los teléfonos del propio jefe de Estado sean revisados por la Justicia constituye un golpe político de enorme magnitud. Si los peritajes confirman los contactos, el escándalo dejará de ser un tropiezo judicial para convertirse en una crisis de poder en tiempo real.