Causa $Libra: rechazan citar por la fuerza pública a funcionarios
El juez Martínez de Giorgi consideró que no tiene competencia para ordenar la comparecencia obligatoria de los citados.
El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi rechazó el pedido de la comisión investigadora de la Causa $Libra para citar por la fuerza pública al titular de la Oficina Anticorrupción, Alejandro Melik, y a otros funcionarios. El magistrado sostuvo que “carece de competencia” para ordenar tales medidas y advirtió que sería “constitucionalmente inadmisible” ampliar sus facultades por decisión de una comisión legislativa.
La decisión, aunque fundada en límites constitucionales, dejó a la Comisión sin herramientas frente a funcionarios que eluden dar explicaciones.