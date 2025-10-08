Causa $Libra: rechazan citar por la fuerza pública a funcionarios

El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi rechazó el pedido de la comisión investigadora de la Causa $Libra para citar por la fuerza pública al titular de la Oficina Anticorrupción, Alejandro Melik, y a otros funcionarios. El magistrado sostuvo que “carece de competencia” para ordenar tales medidas y advirtió que sería “constitucionalmente inadmisible” ampliar sus facultades por decisión de una comisión legislativa.

La decisión, aunque fundada en límites constitucionales, dejó a la Comisión sin herramientas frente a funcionarios que eluden dar explicaciones.