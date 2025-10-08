Nueva caída de la producción automotriz

La producción automotriz en Argentina registró una fuerte caída durante septiembre, según el último informe de la Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa).

De acuerdo con el relevamiento, las terminales produjeron 38.700 unidades, lo que representa una disminución del 15,2% respecto de agosto, y del 12,4% en comparación con el mismo mes de 2024.

En tanto, en el acumulado de los primeros nueve meses del año, la producción alcanzó 363.000 vehículos, un 9% menos que en igual período del año anterior.

Desde la entidad explicaron que la contracción se debe a la menor demanda interna, las dificultades para importar insumos y la inestabilidad económica que atraviesa el país.

En cuanto a las ventas mayoristas, el sector automotor comercializó a la red de concesionarios 54.267 unidades en septiembre, 4,8% más comparado con el mes anterior, y 22% por sobre el mismo mes del 2024.

También se observó una retracción en las exportaciones y en las ventas mayoristas al mercado local.

Como conclusión, Adefa advirtió que el sector necesita previsibilidad cambiaria y estímulos a la producción para recuperar el nivel de actividad, que sigue siendo clave para la generación de empleo y divisas.