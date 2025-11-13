Cavallo alertó por la falta de reservas

Domingo Cavallo participó en la Conferencia Anual de FIEL, donde reiteró su cuestionamiento al gobierno de Milei por no acumular reservas y por mantener las restricciones cambiarias.

Según su visión, la acumulación de reservas resulta “ineludible”, más allá del respaldo político de Estados Unidos. “Es imposible pensar que pueda funcionar con reservas negativas”, criticó.

A su vez, exigió la salida definitiva del cepo: “Lograr un plan de estabilización cambiaria con controles de cambio es muy difícil”. Según el exministro de Economía, haber mantenido restricciones sobre las transacciones financieras en dólares y el cepo sobre personas jurídicas representa “un factor limitante muy severo” para garantizar la sostenibilidad del programa.

En este camino, si bien descartó una dolarización completa, insistió que se puede avanzar hacia un sistema bimonetario que funcione sin restricciones, similar al de Perú.