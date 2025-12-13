CFK: “¿En serio todo marcha de acuerdo al plan?”

Luego de conocer que la inflación oficial de noviembre fue del 2,5%, lo que marca su sexto mes consecutivo en alza, Cristina Fernández de Kirchner liquidó al gobierno de Milei: “¿En serio todo marcha de acuerdo al plan?”, ironizó en un posteo en X.

Según la expresidenta, este número se dio “después del ajuste más grande del que se tenga memoria sobre salarios, jubilaciones, obra pública y recursos de las provincias, de un nuevo préstamo del FMI por 20 mil millones de dólares más, de la ayuda de Trump y el Toto Caputo tomando más deuda en dólares, con el telón de fondo del consumo en caída libre y el cierre de fábricas y comercios”.

En este camino, la titular del PJ apuntó contra Patricia Bullrich y Federico Sturzenegger. Los calificó como “los impresentables de siempre”, y exhibió una foto de cuando en noviembre del 2015 (último mes de su presidencia) mostraban el autodenominado “IPC Congreso”, que había dado 2,4%.

“O sea, la inflación que ellos decían que había era más baja que la de Milei, cuando no solo no le debíamos ni un dólar al Fondo, sino que además le habíamos pagado los préstamos que otros habían pedido y gastado”, sentenció la expresidenta.

“Teníamos los salarios y las jubilaciones más altas de América Latina, le entregábamos computadoras a los pibes del secundario, remedios a los jubilados, pensiones y medicamentos a los discapacitados y además poníamos satélites en el espacio, entre otras tantas cosas”, concluyó.