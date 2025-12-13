Crece la convocatoria a la marcha contra la reforma laboral

Después de que el gobierno de Milei presentó el proyecto de ley de reforma laboral, la Confederación General del Trabajo (CGT) anunció una marcha a Plaza de Mayo para el próximo jueves 18 de diciembre. La convocatoria de la central obrera abrió la puerta a que distintos actores de la sociedad, igual de alarmados por la nueva ofensiva del oficialismo libertario, se sumen a la movilización que ya promete ser multitudinaria.

En primer lugar, a la CGT se le sumarán las dos corrientes de la Central de los Trabajadores de Argentina (CTA): “Las dos CTA se reunieron esta tarde con el interbloque de senadores de Unión por la Patria para analizar conjuntamente el proyecto de ley de reforma laboral. Se busca establecer una estrategia conjunta con las centrales y los movimientos sociales para frenar en la calle y en el Congreso este paquete de leyes que destruyen la Patria”, dijeron en un comunicado, en el cual ratificaron su participación el 18 de diciembre. Por su parte, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) se sumarán con un paro.

También dirán presente en Plaza de Mayo movimientos sociales que repudian la iniciativa del oficialismo que podría tratarse en el Senado el 22 o 23 de diciembre: desde el Movimiento Evita y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) ya confirmaron a este portal que irán a la Plaza de Mayo con columnas propias el próximo jueves a las 15. La Cámpora también podría sumar su siempre numerosa columna.

Por el lado de la izquierda, el Partido Obrero (PO), el Polo Obrero y sindicatos combativos, como el Sindicato del Neumático (Sutna) o la Asociación Docente de la Ciudad de Buenos Aires (Ademys), ya habían convocado a marchar a Plaza de Mayo el 18 de diciembre contra la reforma laboral. En diálogo con El Destape, el dirigente del PO, Eduardo Belliboni, informó que irán “con una columna independiente reclamando plan de lucha hasta la huelga general”.

También las organizaciones de jubilados que protestan frente al Congreso todos los miércoles desde hace más de dos años también irán a la Plaza de Mayo. No sólo repudiarán la reforma laboral, sino que buscarán recordar que Milei vetó la ley que les otorgaba un discreto aumento de haberes.