Nación rechazó la explotación petrolera inglesa en Malvinas

Luego de conocerse la intención de una petrolera inglesa de explotar en el Mar Argentino cerca de Malvinas, el Gobierno nacional rechazó el proyecto.

Como bien informó diario Hoy, esta semana la firma Rockhopper Exploration, que busca hace más de 20 años poder extraer petróleo de un yacimiento ubicado a 220 kilómetros de las Islas, tomó la Decisión Final de Inversión (DFI) para la fase 1. Es la primera vez que una compañía avanza en esta instancia, que implica el compromiso de la empresa en avanzar en el proyecto. En intentos anteriores el Estado argentino emitió sanciones por realizar trabajos de exploración offshore en el Atlántico Sur, incluida la misma Rockhopper Exploration.

Ante esto, mediante un comunicado, Cancillería calificó el proyecto como “acciones unilaterales e ilegítimas del Reino Unido”. Además, adelantó que adoptará un plan de acción “para salvaguardar sus derechos e intereses soberanos”.

En este camino, el Gobierno dejó en claro que no reconocerá “competencia ni jurisdicción a ninguna autoridad distinta de la propia para establecer las condiciones que habiliten actividades vinculadas a hidrocarburos en las áreas mencionadas”. Caso contrario, avanzará en “medidas administrativas, legales y judiciales, incluyendo sanciones, restricciones operativas, inhabilitaciones y acciones en jurisdicciones nacionales e internacionales”.