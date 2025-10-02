CFK: “Se avivaron que después del domingo 26 devaluás”

Cristina Kirchner publicó un duro mensaje contra el presidente Javier Milei en medio de la escalada del dólar financiero y la crisis económica. “¡Ay Milei! Me parece que se avivaron que después del domingo 26 devaluás”, escribió en sus redes sociales.

La referente de Fuerza Patria cuestionó la política cambiaria y fiscal del Gobierno nacional, al remarcar que “el Contado con Liquidación se fue a más de 1.500 pesos, el Riesgo País superó los 1.200 puntos, el consumo se desploma, las fábricas cierran y los dólares se siguen yendo”. “Nada marcha de acuerdo al plan, Milei. La recesión avanza”, sentenció CFK.

En esa línea, la exmandataria puso la lupa sobre las intervenciones del BCRA, al señalar que el oficialismo “utiliza todos los días” la entidad para frenar la suba del dólar. Además, ironizó sobre la decisión de limitar a las billeteras virtuales la venta de dólares al tipo de cambio oficial: “No aclares que oscurece”.

El mensaje de Cristina Kirchner no solo apuntó a la política económica de Milei, sino que también buscó exponer las contradicciones del oficialismo en medio de una crisis que se profundiza día a día.