Chiarella cargó contra la “rosca” en la UCR

El flamante presidente de la Unión Cívica Radical (UCR), Leonel Chiarella, aseguró que el principal desafío del partido centenario debe dejar atrás las disputas internas y construir una agenda “de sentido común y temas que le importen a la gente”.

“Tenemos que dejar de hablar de internas y rosca. La UCR gobierna cinco provincias y más de 500 municipios, y por eso debemos hablar de gestión, producción, seguridad, obra pública y los problemas reales de la sociedad”, puntualizó.

Por otra parte, se mostró en acuerdo con la reforma laboral, pero que podrían aportar para mejorar el Presupuesto 2026.