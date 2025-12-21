La Plata

lunes 22 DE diciembre 2025

Chiarella cargó contra la “rosca” en la UCR

El nuevo titular del Comité nacional de la UCR reclama una agenda de gestión frente a la crisis nacional.

El flamante presidente de la Unión Cívica Radical (UCR), Leonel Chiarella, aseguró que el principal desafío del partido centenario debe dejar atrás las disputas internas y construir una agenda “de sentido común y temas que le importen a la gente”.

“Tenemos que dejar de hablar de internas y rosca. La UCR gobierna cinco provincias y más de 500 municipios, y por eso debemos hablar de gestión, producción, seguridad, obra pública y los problemas reales de la sociedad”, puntualizó.

Por otra parte, se mostró en acuerdo con la reforma laboral, pero que podrían aportar para mejorar el Presupuesto 2026.

