La confianza del consumidor cayó en diciembre y reveló el malestar social

Según el relevamiento del Centro de Investigación en Finanzas de la Universidad Torcuato Di Tella, la confianza del consumidor retrocedió en diciembre y puso fin a la recuperación que había mostrado en los meses anteriores. El índice se ubicó en 45,55 puntos, con una baja del 1,07% respecto de noviembre, y quebró la tendencia positiva que el Gobierno nacional había exhibido como señal de estabilización. En la comparación interanual, el indicador mostró una retracción del 1,04% frente a diciembre de 2024.

De acuerdo con el informe, tanto las condiciones presentes como las expectativas futuras mostraron caídas en diciembre. Las primeras disminuyeron 1,70% respecto de noviembre, mientras que las segundas retrocedieron 0,66%. Cabe mencionar que el relevamiento, realizado entre el 1 y el 15 de diciembre, exhibió diferencias regionales. En la Ciudad de Buenos Aires la confianza avanzó 2,1% y alcanzó los 48,31 puntos, mientras que en el interior se observó una caída del 7,82%, con un nivel de 47,49 puntos. En el Gran Buenos Aires el indicador retrocedió 2,49% y se ubicó en 43,61 puntos, el registro más bajo entre las regiones.

Por nivel de ingresos, la confianza se mantuvo estable entre los hogares de mayores recursos, con 47,41 puntos, mientras que en los sectores bajos se registró una baja del 4,47%, hasta los 43,22 puntos. El detalle por componentes mostró que el subíndice de Bienes Durables e Inmuebles cayó 3,38%, mientras que el de Situación Macroeconómica retrocedió 0,53%.

Los datos reflejan un signo de agotamiento social frente a la crisis económica generada por el gobierno de Javier Milei, con foco en los sectores de menores ingresos que ven deteriorada su capacidad de consumo y sus expectativas de mejora.