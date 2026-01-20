China aporta fondos para reactivar la represa Jorge Cepernic

Tras más de dos años de parálisis, el complejo hidroeléctrico sobre el río Santa Cruz recibió 136 millones de dólares provenientes de un crédito chino, parte de un desembolso total de 150 millones. El gobierno provincial confirmó que los recursos ya están disponibles y que se avanza en acuerdos con la Uocra para reiniciar los trabajos. Se prevé la incorporación de 1.800 operarios directos y más de 2.000 empleos indirectos, con prioridad para residentes locales. El gobernador Claudio Vidal gestionó el acuerdo financiero en Beijing y ahora busca aprovechar la ventana climática para retomar el hormigonado y el montaje electromecánico.