Cierre de semana negativa para acciones argentinas

Las acciones argentinas cerraron la semana en baja en Nueva York, en una jornada sin actividad en la Bolsa porteña por el feriado turístico decretado por el Gobierno. Los ADRs retrocedieron hasta un 2,5%, encabezados por Loma Negra, Grupo Financiero Galicia (-2,4%) y Grupo Supervielle (-1,9%). Globant se desplomó 15% tras reportar su primera pérdida neta trimestral desde 2013, con un recorte de proyecciones que limitó su crecimiento esperado al 1,2% anual. Entre los bonos, predominó el tono cauteloso, con caídas en el Bonar 2035 y 2038 (-0,8%) y un leve avance del Global 2046 (+0,1%). El riesgo país se ubicó en 712 puntos básicos.