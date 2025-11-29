Coimas en Discapacidad: indagan a dos exfuncionarios de Andis

La causa por las supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) avanzó este viernes con la indagatoria de dos exfuncionarios vinculados a Miguel Ángel Calvete.

Se trata de Eduardo Nelio González, exdirector de la entidad, y de Lorena Di Giorno, responsable de las compras, quienes se presentaron en los tribunales federales de Comodoro Py para declarar ante el fiscal de la causa. Ambos fueron citados por su acceso al sistema de adquisiciones de Andis, a través del cual se habría concretado el desvío de fondos públicos. La investigación apunta a nexos con Calvete y posibles pagos ilegales que comprometen a la estructura de la agencia.