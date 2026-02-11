Continúa la acumulación de Reservas

El Banco Central continúa con la política de acumular Reservas, iniciada en enero: el lunes compró 176 millones de dólares, y el martes 42 millones. De esta manera, acumula 1.692 millones comprados en lo que va del 2026.

En contraposición, aumenta el endeudamiento de las empresas. Este mes alcanzó un récord de 14.026 millones de dólares en la línea documentos y se colocaron obligaciones negociables en el mercado porteño por más de 100 millones.

También se disparó a récord el consumo en divisas con tarjetas de crédito que alcanzó el último día de enero la cifra de 878 millones de dólares, un incremento de 150 millones respecto de diciembre y de 270 millones respecto de noviembre.

En tanto, este enero se superó por 60 millones lo que se consumió con tarjeta de crédito respecto al mismo mes del año pasado, y más de 530 millones frente a 2024.

En síntesis, el Gobierno nacional sigue con la apuesta de un dólar artificialmente barato pese a la acumulación de reservas.