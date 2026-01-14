Contradicciones libertarias: se duplicó la AUH con Milei

El Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) publicó un informe que da cuenta que la Asignación Universal por Hijo (AUH) fue una de las únicas políticas públicas que el gobierno de Javier Milei no ajustó. Incluso, fortaleció.

De acuerdo con el estudio, quienes cobran la AUH cerraron 2025 con un poder adquisitivo equivalente a casi el doble que el que tenían en noviembre de 2023. En concreto, su poder adquisitivo terminó un 67% superior al que tenían en el 2023, lo que lo transformó en el sector poblacional que más aumentó el ingreso real en los últimos dos años. En 2024 habían tenido un aumento real del 47%.

Esto contradice las lógicas de la gestión libertaria de un Estado que no interviene en el bienestar de la sociedad y que reduce los impuestos y el reparto de ellos de manera equitativa. También choca con el discurso en contra de los planes sociales que tanto han alzado tanto Milei como dirigentes oficialistas.

En paralelo, según el informe del IARAF, la clase media fue uno de los sectores sociales que más perdió poder adquisitivo desde noviembre del 2023. La principal razón es la suba de los servicios públicos.

A su vez, los salarios públicos nacionales y provinciales y los jubilados que perciben el haber mínimo perdieron poder adquisitivo en un escenario en el que la inflación no dio respiro en el 2024 y siguió en niveles altos en el 2024. En tanto, los salarios privados registrados cerraron el año pasado con el mismo nivel de dos años atrás.

En este escenario, los trabajadores públicos nacionales perdieron el 33% de su poder adquisitivo en términos reales; los trabajadores públicos provinciales del 6,5%; los jubilados que cobran el haber solamente (sin bono) del 9,3%; y los jubilados que cobran el haber mínimo y el bono del 7,5%.