Controladores aéreos amenazan con nuevos paros en enero

El conflicto entre el Gobierno nacional y el gremio de controladores aéreos se intensifica con el fin de la conciliación obligatoria dictada por la Secretaría de Trabajo. La medida vence este viernes y abre la posibilidad de que se retomen los paros en plena temporada alta, lo que podría afectar el flujo de pasajeros. La Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) convocó a una nueva audiencia y anticipó que pedirá una prórroga de cinco días hábiles para evitar medidas de fuerza.

En su comunicado, EANA acusó a la Asociación de Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa) de mantener una postura intransigente. Desde el gremio sostienen que la decisión responde al fracaso de las negociaciones y al incumplimiento de acuerdos previos. Atepsa insiste en que la falta de diálogo desde 2024 profundizó el conflicto y advierte que las medidas podrían retomarse en cualquier momento.

El sindicato aclaró que, aun en caso de paro, quedarán exceptuadas las operaciones de aeronaves en emergencia, los vuelos sanitarios, humanitarios, de Estado y los destinados a tareas de búsqueda y salvamento.

La historia reciente muestra la intensidad del conflicto. En julio se dictó una primera conciliación obligatoria, en agosto hubo tres jornadas de paro nacional, en noviembre nueve días que afectaron vuelos de carga y capacitaciones técnicas, y en diciembre dos jornadas de paro de pasajeros. La tregua vigente desde el 23 de diciembre neutralizó las medidas, pero la resolución paritaria con EANA sigue sin concretarse.

El escenario combina tensiones gremiales y la amenaza de nuevas medidas de fuerza en un momento crítico para el turismo y el transporte aéreo. La falta de acuerdo mantiene en vilo a miles de pasajeros que dependen de una resolución que, por ahora, no parece cercana.