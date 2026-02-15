Crece el conflicto en casinos bonaerenses

Como bien informó diario Hoy, la Asociación de Empleados de Casinos (AECN) inició a principio de febrero un plan de lucha en reclamo de recomposición salarial. En este sentido, las medidas de fuerza contemplaron asambleas en lugares de trabajo, paros y movilizaciones.

Tras una semana de paros y marchas en Mar del Plata (uno de los principales centros de actividad casinera de la Provincia), a las protestas se le sumó la Asociación Gremial de Empleados de Administración, Maestranza y Servicios de los Casinos Provinciales (AMS), que resolvió un paro total en todas las salas entre el viernes y el sábado.

A diferencia de la AECN, el reclamo de la AMS apunta al Gobierno provincial, en medio de las negociaciones paritarias que lleva adelante la administración de Kicillof con los gremios estatales. Ene este camino, los trabajadores rechazaron la propuesta salarial de 3% para febrero.

Sin embargo, el secretario adjunto de la AMS, Aníbal Settino, enmarcó la crisis del sector en la pérdida de poder adquisitivo a nivel nacional. “Los compañeros de la Provincia sufren los efectos de la economía perversa que provoca el gobierno de Milei con su política nefasta económica”.