Cristina alertó por el dólar

Cristina Kirchner arremetió contra el Gobierno por el cambio en el esquema cambiario, y aseguró que “la economía está en caída libre”.

La expresidenta repasó los distintos esquemas cambiarios que utilizó Milei, y sostuvo que cada año se presentó una estrategia distinta sin lograr estabilizar el frente cambiario. En ese sentido, apuntó contra el último anuncio sobre la implementación de un “dólar indexado” a la inflación.

“Los dólares no salen por las orejas sino para afuera del país”, afirmó, contradiciendo una histórica frase de Milei, y atribuyó la salida de capitales al aumento de importaciones, el turismo emisivo, las compras al exterior y la deuda.