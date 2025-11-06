Cristina conmemoró el “No al ALCA”

Cristina Kirchner publicó en sus redes sociales un mensaje para conmemorar los 20 años de la Cumbre de las Américas de Mar del Plata. En aquel entonces, la Argentina, de la mano de Néstor Kirchner, rechazó el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) impulsado por Estados Unidos.

La expresidenta difundió un video con imágenes del encuentro de 2005, recordado por marcar el quiebre entre las políticas económicas de Washington.

“Imágenes y palabras de cuando Argentina era Nación y marcaba rumbo. Integración sí… pero sin dominación”, escribió la titular del PJ para acompañar el corto audiovisual.