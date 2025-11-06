Un 15% de los trabajadores registrados sufre insuficiencia alimentaria

De acuerdo a una investigación realizada por el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA), el 15% de los trabajadores asalariados sufre insuficiencia alimentaria. Es decir, no logran cubrir de manera estable una dieta suficiente y nutritiva.

Dentro de ese universo, el 5,9% atraviesa una situación severa, mientras que un 9,3% sufre una insuficiencia alimentaria moderada. A su vez, hay profundas diferencias según el territorio: en el Conurbano bonaerense el 18,9% de los asalariados pasa hambre, en el interior del país el 14,8%, en la Ciudad de Buenos Aires el 7,1%.

También hay diferencias por género: las mujeres trabajadoras registradas aportan el 8,5% del total del 15%, frente al 6,6% de los varones.

Asimismo, si se suman los trabajadores informales y cuentapropistas, el porcentaje de insuficiencia alimentaria salta al 25,3%. Entre los cuentapropistas, la cifra es aún más alarmante: 31,8%.

El estudio de la UCA fue realizado en centros urbanos de más de 80.000 habitantes. El deterioro se inicia en 2022. Ese año, el 17,3% de los ocupados padecía inseguridad alimentaria; en 2024 el número trepó al 22,5%.

Según la Organización de Naciones Unidas (ONU), la inseguridad alimentaria es la imposibilidad de acceder de forma habitual a una dieta sana y equilibrada por falta de ingresos. En Argentina, ese fenómeno ya no se asocia exclusivamente al desempleo, sino que se expande entre quienes tienen trabajo, incluso registrado.