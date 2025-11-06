Milei reunió a legisladores de LLA y PRO para definir reformas

El presidente Javier Milei encabezó este miércoles en Casa Rosada un encuentro con más de un centenar de legisladores de La Libertad Avanza y del PRO, en lo que fue la primera reunión política amplia desde las elecciones legislativas. La cita, realizada en el Salón Héroes de Malvinas, tuvo como eje la preparación de la estrategia de cara al tratamiento del Presupuesto y del paquete de reformas que el Gobierno busca impulsar en la segunda etapa de su gestión (ver página 4).

La reunión incluyó tanto a legisladores en ejercicio como a los que asumirán en diciembre, lo que le otorgó al encuentro un carácter de transición y proyección hacia el próximo período parlamentario. Desde el entorno presidencial se destacó la importancia de “mantener coherencia” y de defender las reformas “sin titubeos”, en un mensaje que buscó alinear a la tropa oficialista y a sus aliados estratégicos.

El gesto prolonga una dinámica iniciada el martes, cuando Karina Milei reunió a diputados electos para marcar la agenda legislativa. La continuidad de ambas reuniones refleja la intención del oficialismo de consolidar un frente parlamentario sólido, capaz de sostener las iniciativas que el Ejecutivo presentará como núcleo de su segunda etapa.

Sin embargo, la construcción de acuerdos sigue siendo un desafío. La necesidad de articular consensos obliga al Gobierno nacional a reforzar su capacidad de negociación, más allá de los gestos de unidad interna. La foto de más de cien legisladores en Casa Rosada transmite fortaleza, pero también expone la dependencia de acuerdos que aún deben construirse en un escenario complejo.

La imagen intenta consolidar al Presidente como conductor de la coalición, aunque el verdadero reto será sostener esa autoridad en un contexto marcado por disputas y presiones externas.