Cristina: “Milei vetó la ayuda y castigó dos veces a Bahía Blanca”

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner envió un saludo a los militantes de La Cámpora que inauguraron una unidad básica con su nombre en General Cerri, Bahía Blanca. “Muchas gracias a todas y todos los compañeros que decidieron abrir un local que se llama Cristina Libre”, afirmó en un audio dirigido a los jóvenes militantes y a los vecinos que participaron de la inauguración.

Cristina destacó que el local se abrió en “una localidad doblemente castigada por Javier Milei”, en referencia al veto presidencial a la ayuda para Bahía Blanca, que dejó a la región sin recursos fundamentales. “Me avisó Mayra Mendoza que ahí están inaugurando este espacio político y eso es importante, un espacio concreto donde discutir, debatir y construir proyectos colectivos”, agregó.

En su mensaje, la exmandataria remarcó la importancia del diálogo político y del trabajo en equipo como motor para la construcción de alternativas y para enfrentar la crisis que atraviesa el país. En esa línea, la líder del PJ recordó los inicios de la gestión de Néstor Kirchner en 2003, cuando se planteó la idea de un proyecto conjunto para “construir otra Argentina”, tras años de endeudamiento y desilusión social.

“Fueron los años felices de los argentinos de las últimas décadas”, afirmó, e instó a seguir militando y trabajando para recuperar ese rumbo, en clara crítica al gobierno actual, marcado por la falta de respuestas y la desidia hacia sectores vulnerables.