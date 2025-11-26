Cristina reiteró denuncias de extorsión en la causa Cuadernos

Cristina Fernández de Kirchner publicó un mensaje en redes sociales antes de la cuarta audiencia del juicio Cuadernos. Allí denunció “otra extorsión más” y acusó al fiscal Carlos Stornelli de irregularidades. En esa línea, la exmandataria recordó el caso de Fabián Gutiérrez, quien relató haber sido presionado para declarar como arrepentido. En paralelo, vinculó la situación judicial con la crisis económica y señaló que 6,2 millones de argentinos están endeudados, con tasas de mora que alcanzan hasta el 27 por ciento.

Con este nuevo mensaje, Cristina volvió a insistir en que las extorsiones forman parte de un patrón sistemático en la causa Cuadernos.