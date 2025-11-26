Renunció otro funcionario salpicado por la causa ANDIS

La causa que investiga un supuesto entramado de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) salpica a diferentes funcionarios del gobierno. Si bien aún la Justicia no apuntó contra Karina Milei y los Menem (Eduardo “Lule”, quien se desempeña en la Secretaría General de la Presidencia, y Martín, titular de la Cámara de Diputados), mencionados por Diego Spagnuolo que los audios que iniciaron el escándalo, figuras de segundas líneas comenzaron a ser investigados. A raíz de esto, ya van tres funcionarios que dejaron su cargo.

En este camino, este martes se confirmó la renuncia de Javier Cardini, cuya salida había sido anticipo de diario Hoy durante el fin de semana. Se trata del subsecretario de Gestión Productiva del Ministerio de Economía, y pareja de Ornella Calvete, quien se desempeñaba como directora nacional de Desarrollo Regional y Sectorial en la cartera que conduce Luis Caputo.

La semana pasada, durante un allanamiento ordenado por el fiscal Franco Picardi, se encontraron 700 mil dólares en el departamento de Ornella Calvete, información que derivó en su dimisión en el Palacio de Hacienda. El inmueble lo comparte con su padre, Miguel Ángel Calvete, quien era la mano derecha de Spagnuolo cuando era director de la ANDIS.

Los peritajes sobre sus teléfonos secuestrados aportaron pruebas determinantes, ya que el empresario operaba como un gestor para distintos laboratorios y mantenía dentro del organismo una red de funcionarios que le respondían directamente.

Picardi acusa a Spagnuolo, a Calvete y a otros 14 exfuncionarios de integrar una organización que digitaba las compras para las llamadas Prestaciones e Insumos de Alto Costo y Baja Incidencia (PACBI), que “se caracterizan por tener un costo económico elevado o un tratamiento prolongado”.