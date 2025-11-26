Nueva fuerza para migraciones

En sus últimos días como ministra de Seguridad antes de jurar como senadora nacional, Patricia Bullrich anunció la puesta en marcha de la nueva Agencia Nacional de Migraciones para “administrar las migraciones” de manera “integral”.

La funcionaria valoró el traspaso del área de Migraciones del Ministerio del Interior al de Seguridad. Hasta el momento el control y patrullaje de las fronteras estaba repartido entre Gendarmería, Prefectura y la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Ahora, la ministra creará una Policía Migratoria que se encargará de esta tarea. Según Bullrich, el objetivo es hacer una mejor vigilancia de las fronteras con la mira puesta en el ingreso de delincuentes y delitos como el narcotráfico, el terrorismo y la trata de personas.

“Queremos alcanzar una nueva forma de administrar las migraciones logrando algo más integral que una Dirección de Migraciones y avanzar hacia una Agencia Nacional de Migraciones, donde participen los que trabajan en migraciones y colaboren todas nuestras provincias con una mirada federal y nacional”, explicó.

Cabe destacar que Bullrich estuvo acompañada por Alejandra Monteoliva, quien la sucederá en el cargo a partir del 10 de diciembre.