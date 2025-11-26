Kicillof consiguió aval a la deuda y la Legislatura debate el Presupuesto

La Legislatura bonaerense volvió a ser escenario de tensas negociaciones entre oficialismo y oposición. Sin embargo, a diferencia del año pasado, el gobernador Axel Kicillof consiguió el aval que necesitaba. La comisión de Presupuesto e Impuestos aprobó el pedido de endeudamiento por hasta USD 3.865 millones, lo que destrabó la doble sesión prevista para hoy en Diputados y el Senado.

El acuerdo se alcanzó tras intensas conversaciones con bloques opositores, que reclamaban condiciones más claras sobre el Fondo de Fortalecimiento de la Inversión Municipal y cargos vacantes en organismos estatales.

Reclamos opositores y negociación de cargos

La oposición insistió en que el Fondo de Fortalecimiento tenga un monto fijo y de libre disponibilidad, desvinculado del endeudamiento. También reclamó la reactivación de convenios de obras y el pago de deudas previsionales. En paralelo, se discutió la ocupación de sillas vacantes en el Banco Provincia y otros organismos. Aunque no todos los pedidos fueron atendidos, el Ejecutivo ofreció alternativas que permitieron destrabar la negociación.

El poroteo en Diputados y en el Senado

La sesión doble se realizará hoy, a las 14 en la Cámara baja y a las 19 en el Senado. El oficialismo necesita 61 votos en Diputados y 31 en la Cámara alta para sancionar el Presupuesto 2026, la Ley Fiscal Impositiva y el endeudamiento. Con el apoyo de sectores radicales y libertarios, Kicillof confía en alcanzar la mayoría especial y dar un paso clave en su estrategia de gestión. El objetivo es aprobar el paquete antes del 10 de diciembre, cuando se renueve la Legislatura y cambien las correlaciones de fuerza, un escenario que podría modificar de manera significativa el mapa político provincial.

Fuentes cercanas al oficialismo bonaerense señalaban que el dictamen de Presupuesto y Ley Fiscal ya estaba asegurado desde la semana pasada, pero que sin el aval al endeudamiento “no tenía sentido votar nada”. Ese paso finalmente llegó y fortaleció la posición del Ejecutivo, que considera indispensable el financiamiento para afrontar compromisos externos y sostener obras de infraestructura en marcha.

El debate de hoy definirá si Kicillof consigue encaminar su paquete económico 2026 y cerrar el año con un triunfo legislativo clave para su gestión.