Dalbón: “La causa coimas puede terminar con un juicio político”

El abogado Gregorio Dalbón, denunciante de Javier y Karina Milei por el escándalo de coimas en la Andis, advirtió que la causa “va a ameritar un juicio político”.

El letrado señaló que los Kovalivker y los Menem están implicados y que los audios de Diego Spagnuolo prueban desvíos de hasta 800 mil dólares. Asimismo, Dalbón remarcó que el caso compromete seriamente a los Milei y podría exponer a toda la matriz de corrupción del Gobierno ante la Justicia y el Congreso.