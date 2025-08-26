Dalbón: “La causa coimas puede terminar con un juicio político”
Gregorio Dalbón advirtió que el escándalo por coimas “va a ameritar juicio político” a Javier Milei.
El abogado Gregorio Dalbón, denunciante de Javier y Karina Milei por el escándalo de coimas en la Andis, advirtió que la causa “va a ameritar un juicio político”.
El letrado señaló que los Kovalivker y los Menem están implicados y que los audios de Diego Spagnuolo prueban desvíos de hasta 800 mil dólares. Asimismo, Dalbón remarcó que el caso compromete seriamente a los Milei y podría exponer a toda la matriz de corrupción del Gobierno ante la Justicia y el Congreso.