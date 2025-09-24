El presidente Javier Milei viajó a Nueva York en busca de un nuevo salvavidas político y económico, y lo encontró en la figura de su par Donald Trump. Con un curioso mensaje en las redes sociales, el mandatario estadounidense proclamó su “total apoyo” a “la reelección” de Milei, a quien describió como “un líder fantástico y poderoso”.

La reunión bilateral contó con la presencia de Luis Caputo y Karina Milei por el lado argentino, mientras que Donald Trump estuvo acompañado por su secretario del Tesoro, Scott Bessent, y el secretario de Estado, Marco Rubio.

El aval llegó en la antesala del encuentro, y fue recibido con entusiasmo por el propio Milei, que replicó el mensaje en su cuenta de X y agradeció la “gran amistad” de Trump. En una postal repetida, el presidente argentino mostró gratitud por gestos que no aportan soluciones concretas a los problemas que atraviesa el país.

Mientras la economía argentina sigue en recesión, con inflación persistente y crecientes tensiones sociales, Milei apuesta a la foto internacional y a la bendición del Washington, con la esperanza que eso garantice la estabilidad interna. La escena de agradecimientos y alabanzas confirma un patrón: cada vez que tambalean las cuentas en Casa Rosada, el líder libertario busca el aplauso externo antes que resolver las urgencias nacionales.

El resultado de esta situación es un país que, en vez de proyectar su propia soberanía, se arrodilla frente a su vecino del norte. La política exterior, lejos de ser un vínculo entre naciones pares, se presenta como una relación de dependencia, casi como una colonia en busca de un protector.